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В хозяйствах Днепропетровщины активно проверяют поголовье свиней, в области усилили контроль за перемещением животных и качеством мяса на рынках. Все, чтобы не допустить распространения африканской чумы свиней (АЧС) – болезни, которая не вредит людям, но несет смертельную опасность для животных. В...