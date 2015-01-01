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Каждая тридцатиминутная серия будет посвящена одному из бойцов АТО, лауреату первого всеукраинского песенного фестиваля. Об этом сообщает на странице в соцсети команда Валентина Резниченко. "Музыка, война, мирная и почти мирная жизнь. Музыки в кино будет много. Ведь оно о воинах-музыкантах...