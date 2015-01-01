Лента новостей
5 мин. 4 сек. назад
16 января сотрудники 7 государственной пожарно-спасательной части провели профилактический рейд по жилому сектору Заводского района города Каменского. В ходе мероприятия гражданам разъясняли правила пожарной безопасности в быту, рассказывали, как себя вести в случае возникновения пожара в...
13 мин. 55 сек. назад
В Центральной библиотеке для детей (площадь Петра Калнышевского, 1а) отметили маленький юбилей - один год клуба «Библиознайки». Ровно год назад на первое занятие собрались наши самые маленькие читатели-дошкольники. Воспитывать малышей сказкой, знакомя их с лучшими образцами детской...
38 мин. 34 сек. назад
19 января – Крещение Господне. Уже традиционно верующие будут отмечать этот праздник, погружаясь в водоемы. К встрече с ледяной водой лучше готовиться заранее. Как именно – рассказала главный врач областного врачебно-физкультурного диспансера Лидия Дукач. Нырять в холодную воду врач не...
58 мин. 48 сек. назад
Украинский форвард "Гранады" Артем Кравец отличился в воротах "Осасуны" и обошел нападающего "Барселоны" Неймара в гонке бомбардиров чемпионата Испании. Кравец сравнял счет в матче 18 тура испанского первенства(1:1). Для 27-летнего форварда сборной Украины это 5-й гол в текущем сезоне Примеры...
1 час 57 сек. назад
15 января в Днепродзержинской исправительной колонии состоялся конкурс поделок из пластиковых бутылок. В мероприятии приняли участие осужденные женщины, которые входят в состав самодеятельной организации художественно-прикладного творчества учреждения. На этот раз осужденные использовали...
1 час 34 мин. назад
Национальный телеком-оператор «Киевстар» информирует абонентов города Каменское о работах по обновлению оборудования базовых станций. С помощью современной аппаратуры компания рассчитывает улучшить качество услуг и расширить возможности сети мобильной связи. С 18 января 2017 года...
В Каменском будущим выпускникам рассказали об особенностях обучения в учебных заведениях гражданской защиты
2 часа 19 мин. назад
16 января спасатели 8 государственной пожарно-спасательной части посетили среднюю общеобразовательную школу № 20 им. А.И. Стовбы города Каменского с целью проведения информационно-разъяснительной работы среди старшеклассников. Сотрудники ГСЧС ознакомили выпускников с высшими учебными заведениями...
2 часа 36 мин. назад
Уже со вторника в Днепропетровской области снова похолодает. Ночью синоптики обещают мороз до -11 градусов, а потепление придется ждать целую неделю. На этой неделе в Днепре и области будет морозная погода, при этом небольшой снег ожидают лишь в субботу ночью. Во вторник ночью столбик термометра...
2 часа 48 мин. назад
13 января в музее истории Каменского состоялось торжественное подведение итогов конкурса детского творчества «Зима-волшебница-2016» и награждение победителей. Уже одиннадцатый год подряд музей собирает вокруг себя творческих детей города, и каждый раз выставка поражает своим богатством сюжетов и...
3 часа 4 мин. назад
15 января около восьми часов вечра по автодороге Н-23 «Кировоград – Запорожье» произошло ДТП. В направлении с. Лозоватка двигался автомобиль «ВАЗ-21043» под управлением 30-летнего жителя Кривого Рога. Ему навстречу ехал «Shevrolet Aveo» под управлением 37-летнего...
3 часа 24 мин. назад
По данным Укргидрометцентра, ночью и утром 17 января в Днепропетровской области ожидается туман, видимость 200-500 м. Автомобилистам советуют соблюдать осторожность: кроме ухудшения видимости, туман искажает реальную картину и все предметы и объекты кажутся дальше, чем на самом деле. ...
3 часа 43 мин. назад
19 января, в 11.00, на территории исторического памятника «Старая Самарь – Новобогородицкая крепость» состоится празднование Крещения. «Это событие объединяет две вещи. Во-первых, это отдых наших горожан – людей, которые живут «на асфальте». Они выйдут на природу: лес, снег, прекрасные пейзажи,...
3 часа 44 мин. назад
Спорт в Каменском должен быть доступен каждому. Этим вопросом сегодня, 16 января, занялись на рабочем совещании в горсовете Каменского, где присутствовали заместители городского головы, главы администраций районов, руководители профильных структурных подразделений городского совета, городские...
3 часа 53 мин. назад
Жители Днепропетровщины стали меньше болеть ОРВИ и гриппом. Однако эпидпорог в области еще превышен. Врачи напоминают: заболели – сразу обращайтесь за медицинской помощью. Как уберечься от гриппа и какие его первые симптомы, рассказала заместитель директора департамента здравоохранения...
4 часа 7 мин. назад
14 января, после полудня, на площади Героев Майдана в Днепре гостей развлекали актеры театра «Лютые казаки». На сцене под зажигательные песни демонстрировали боевые искусства, танцевали традиционный гопак, а также проводили среди зрителей различные конкурсы, один из которых – бой...
4 часа 30 мин. назад
Главный тренер Стали Леонид Кучук рассказал о том, как шел процесс обсуждения работы в клубе из Каменского. О назначении белорусского специалиста стало известно еще несколько дней назад, а воскресенье "Сталь" сообщила об этом решении официально, представив нового наставника команде. Кучук...
4 часа 31 мин. назад
Приговором Ленинского районного суда г. Днепропетровска 54-летний местный житель признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.2 ст.307 и ч.2 ст.309 УК Украины (незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотических средств; незаконное приобретение и хранение...
4 часа 38 мин. назад
Во время охоты в лесопосадке в районе села Гречаное Петриковского района 36-летний мужчина получил дробное ранение головы. В ходе изучения всех обстоятельств произошедшего, полицейские установили, что один из охотников шел по лесопосадке и зацепился за лежащий ствол дерева. Не удержавшись на...
5 часов 11 мин. назад
В спортивном комплексе «Метеор» в Днепре прошел турнир по бадминтону, в котором приняли участие бойцы АТО, волонтеры и их семьи. Соревнования организовала команда Валентина Резниченко. «Продолжаем прошлогодний марафон спортивных соревнований для бойцов АТО и волонтеров. В 2016-м соревнования...
5 часов 23 мин. назад
Оперативники задержали злоумышленника, который забил до смерти пассажира электропоезда. Тело потерпевшего с закрытой черепно-мозговой травмой было обнаружено 9 января между сиденьями в вагоне электропоезда сообщением «Лозовая – Синельниково-1». Сотрудники уголовного розыска ГУНП установили, что...
5 часов 49 мин. назад
На спортивной базе учебно-воспитательного комплекса «Гармония» прошли соревнования по легкой атлетике и общей физической подготовке среди детей с особыми потребностями, приуроченные к новогодним праздникам. Дети соревновались в беге, прыжках, силовых упражнениях, игре в дартс, а также...
6 часов 41 сек. назад
В связи с погодными условиями на крышах и балконах зданий и сооружений появляются сосульки, предупреждают спасатели. Ночные морозы постоянно сменяются оттепелью и наоборот. Когда температура повышается, сосульки начинают таять, и падая, могут травмировать прохожих. Особенно опасны места, где...
6 часов 19 мин. назад
16 января прошло первое совещание по строительству детского сада в Романково. В работе совещания приняли участие заместители городского головы, руководители структурных подразделений городского совета, проектировщики. В связи с отсутствием детского сада в Романково, многие годы жители...
6 часов 39 мин. назад
Четыре официальных места для погружения в воду на Крещение 19 января определены в городе Каменском. В этом году это станут проруби в левобережном дренажном канале (пр. Металлургов), пляж напротив санатория «Днепровский», частный пруд в поселке Украинка. Новое место для купания будет организовано...
На Днепропетровщине активизировались мошенники, зарабатывающие на пожертвованиях для раненых атошников
6 часов 45 мин. назад
На Днепропетровщине активизировались мошенники, которые собирают средства якобы на лечение раненых бойцов АТО. Об этом на своей странице в соцсети пишет советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа. По словам Татьяны Губы, в приемные руководителей предприятий...
7 часов 11 мин. назад
16 января в 00.54 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в коктейль-баре по проспекту Свободы в Каменском. По вызову были направлены спасатели двух дежурных отделений 7 государственной пожарно-спасательной части. По прибытию на место спасатели установили, что горит крыша...
7 часов 29 мин. назад
Мэр Днепра Борис Филатов провел на своей странице в соцсети опрос, чтобы определить истинное отношение днепрян к демонтажу незаконных рекламных конструкций в городе. По состоянию на утро 16 января, за три дня после начала опроса, свыше 7 тыс. горожан высказались «за» снос билбордов-нарушителей...
7 часов 40 мин. назад
Поздно вечером 15 января глава Днепра Борис Филатов попал в больницу. Как сообщил он сам на странице Facebook, причиной для госпитализации стал "обычный аллергический приступ". "В приемном покое спят бомжи, которых привозит сюда полиция. У медсестры разбита рука. Обломком швабры....
8 часов 26 сек. назад
Уже полтора года при ДнепрОГА работает горячая линия психологической поддержки бойцов АТО. За «скорой помощью» обращаются не только сами ребята, но и их родные. В целом психологи приняли почти 2,7 тысячи звонков. «Не всегда ребята могут самостоятельно справиться с болью от душевных ран,...
8 часов 10 мин. назад
Жизнь участниц клуба "Позитив+" полна событиями и планами на будущее. Вместе они усердно готовились к новогодним праздникам, делали разнообразные украшения, плели елки из бумажной соломки и готовили сюрпризы и развлечения, чтобы потом в дружеском кругу за праздничным столом поздравить...
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