Лента новостей
14 мин. 32 сек. назад
На февральскую сессию горсовета Каменского выносится проект программы «Школьный автобус» на 2017-2020 годы. Об этом сообщил депутат горсовета, директор КП «Трамвай» Иван Горбаренко на своей странице в соцсети. Цель программы - организовать регулярные и безопасные перевозки школьников,...
1 час 53 мин. назад
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали «телефонного террориста», на счету которого 16 анонимных звонков с сообщениями о минировании различных объектов, расположенных на территории Днепропетровской, Киевской, Черниговской, Полтавской, Запорожской и Николаевской областей. Звонки с...
Директор департамента жилищного хозяйства Днепровского горсовета опровергает обвинения правоохранителей
2 часа 4 мин. назад
Директор департамента жилищного хозяйства городского совета Днепра Владислав Грицай вместе со своим адвокатом опроверг информацию относительно причинения бюджету Днепра убытков на 2,5 миллиона гривен. Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины сообщил о подозрении Владиславу...
2 часа 46 мин. назад
Регистрация на ВНО-2017 стартует 6 февраля в 10:00. Она продлится до 17 марта. Изменения в регистрационные данные можно вносить до 31 марта. Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр оценивания качества образования. Участники антитеррористической операции, лица, проживающие...
3 часа 8 мин. назад
Днепродзержинская местная прокуратура совместно с органами Национальной полиции Украины разоблачила жителя Каменского, который занимался сбытом особо опасного наркотического средства «опий экстракционный» на территории Заводского района города. 31 января по месту жительства гражданина...
3 часа 20 мин. назад
29 января в шесть часов вечера сигнал «Тревога» поступил на пульт централизованного наблюдения Управления полиции охраны в Днепропетровской области. Всего четыре минуты понадобилось экипажу полиции охраны, чтобы прибыть к охраняемой больнице в Чечелевском районе и обезвредить хулигана. Мужчина,...
3 часа 53 мин. назад
1 февраля спасатели 7 государственной пожарно-спасательной части посетили учащихся старших классов учебно-воспитательного комплекса № 13 города Каменского, чтобы рассказать будущим абитуриентам об особенностях и специфике обучения в высших учебных заведениях системы ГСЧС Украины. Огнеборцы...
4 часа 11 мин. назад
На Днепропетровщине появилась необычная воинская часть. Вход в казармы здесь украсили «петриковкой», портретами Героев и стихами Кобзаря. Такой подарок криворожской военной части А4611 сделала жена одного из военных, сообщают в управлении взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной...
4 часа 26 мин. назад
Как проходила охрана общественного порядка в последние два дня января, рассказали начальник полиции Каменского Сергей Лукашов (на фото справа) и его заместитель Андрей Пинчук (на фото слева). 30 января в полицию поступило обращение местного депутата горсовета Олега Нагорного с просьбой об охране...
4 часа 45 мин. назад
Закончилась регистрация на пробное внешнее независимое оценивание. Свои знания проверят почти 12,5 тысяч абитуриентов Днепропетровщины. Самый популярный предмет – украинский язык и литература. Экзамены начнутся 1 апреля. Более 7,7 тысяч человек проверят свои знания по двум предметам, остальные...
5 часов 10 мин. назад
В течение 2016 года за субсидиями на возмещение оплаты жилищно–коммунальных услуг обратились 52513 домохозяйств Каменского. Субсидии были назначены 53708 домохозяйствам, что составляет 102,3% от общего количества обратившихся в соответствующие службы (за счет назначенных в 2016 г. субсидий по...
5 часов 20 мин. назад
Коллегия судей Апелляционного суда Днепропетровской области поддержала позицию прокуратуры области и оставила без изменений приговор суда первой инстанции, которым 31-летний гражданин был признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.187 УК Украины (...
5 часов 41 мин. назад
Первую фуру гуманитарной помощи из Днепра в Авдеевку отправили из областного совета. В течение первого дня работы штаба на призыв о помощи жителям Авдеевки откликнулись сотни обычных граждан, представителей бизнеса и политических партий. Питьевую воду, дизельное топливо для генераторов,...
6 часов 8 мин. назад
Полицейские вместе с представителями полка «Днепр-1» и волонтерами разыскивают без вести пропавшего солдата-срочника Вооруженных Сил Украины Владислава Бараниченко, сына погибшего бойца полка «Днепр-1» Игоря Канакова, который исчез в Днепре. Владислав Бараниченко, 1995 года...
7 часов 20 мин. назад
Их выступления ждали почти месяц. Легендарная группа «Скрябин» выступила возле ДнепрОГА. Со сцены звучали любимые и давно знакомые песни. В унисон с исполнителями пели и зрители. Их не испугали морозы – на бесплатный концерт собралось более тысячи горожан. Еще задолго до начала концерта...
8 часов 6 мин. назад
11 февраля в Каменском состоится патриотический квест «Мы казаки! Мы победители!». Проводит мероприятие Молодежный совет при поддержке департамента по гуманитарным вопросам. Квест планируют провести в городском парке культуры и отдыха, к участию привлекается студенческая молодежь высших,...
8 часов 42 мин. назад
В нашем городе 28 января состоялся концерт группы «Время и Стекло». Несмотря на то, что вечер был очень морозным, Надя Дорофеева и Позитив (Алексей Завгородний) смогли согреть каменчан ярким выступлением и подарили множество положительных эмоций. Прежде чем выйти на сцену, открытые и веселые...
9 часов 14 мин. назад
Танцевальный коллектив «Эпатаж» из Каменского начал 2017 год с новых побед. Талантливые воспитанники художественного руководителя Светланы Щелочилиной, представляющие СОШ №30, отличились победами на конкурсных и фестивальных площадках в Карпатах. Приняв участие во Всеукраинском фестивальном...
9 часов 29 мин. назад
28 января в библиотеке Каменской исправительной колонии состоялась презентация конкурса творчества осужденных на тему: «Место женщины в обществе». Осужденные могли не только провести анализ социально-экономического положения женщин и мужчин, но и выразить собственное видение проблемы...
9 часов 59 мин. назад
Численность населения в Каменском по состоянию на 1 декабря 2016 года, согласно оценке, составила 244,5 тысяч человек. В течение января–ноября 2016 года она сократилась на 1735 человек. Об этом сообщает управление статистики. Изменение численности населения произошло в основном за счет...
10 часов 20 мин. назад
Заместитель начальника отдела управления налогов и сборов с физических лиц ГУ ГФС в Днепропетровской области Лариса Воробьева рассказала об итогах декларационной кампании 2016 года. «Всего в области было подано 51 144 налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах. Это на 1 375...
В Днепре Управление труда и соцзащиты безосновательно выплатило более 300 тыс. грн государственной помощи и субсидий
10 часов 42 мин. назад
Специалисты аппарата Восточного офиса Госаудитслужбы во время плановой ревизии в Управлении труда и социальной защиты населения Центрального районного совета Днепра обнаружили нарушения, которые привели к потерям на сумму 341 тыс. грн. Так, орган социальной защиты населения необоснованно...
11 часов 5 мин. назад
30 января около села Рубановское Васильковского района, водитель школьного автобуса, не справившись с управлением, съехал в водоем и провалился под лед. На момент происшествия в транспортном средстве, кроме водителя, находилась учительница. Они ехали в направлении школы. Первыми для помощи...
Питьевую воду, продукты, пункты обогрева и автономные электростанции доставляют в Авдеевку из Днепропетровщины
11 часов 39 мин. назад
Мощные электрогенераторы, палатки, питьевая вода, продукты питания – из Днепропетровской в Донецкую область отправляется гуманитарный груз. В результате обстрелов на пороге гуманитарной катастрофы оказалась Авдеевка, в городе объявлено чрезвычайное положение. Руку помощи пострадавшим протянули...
13 часов 32 сек. назад
В течение февраля 2017 года руководители Днепродзержинской местной прокуратуры будут проводить выездные приемы по месту работы и жительства граждан. Выездные приемы состоятся: 1 февраля с 10.00 до 12.00 в помещении общественной приемной Каменского городского совета по...
22 часа 17 мин. назад
Отдел по работе с молодежью управления социальной политики ПАО «Днепровский меткомбинат» традиционно седьмой год подряд организовывает Кубок «Энергия молодости» по баскетболу среди команд учащихся Металлургического колледжа, Каменского высшего профессионального училища (бывшее ДВПУ-22) и молодежью...
23 часа 38 мин. назад
Театральные спектакли на любой вкус, выставки и литературные завтраки – начало февраля подарит каменчанам много интересных событий. О культурных мероприятиях, которые пройдут в городе в ближайшие дни, сообщили в департаменте по гуманитарным вопросам городского совета. Музей истории города с 1 по...
1 день 2 часа назад
31 января сотрудники 7 государственной пожарно-спасательной части провели лекцию на тему: «Пожарная безопасность в быту» для одиноких, инвалидов и пенсионеров на базе Территориального центра социального обслуживания Заводского района города Каменского. Во время мероприятия спасатели...
1 день 3 часа назад
31 января в общественной приемной городского совета состоялся прием граждан по личным вопросам у Каменского городского головы Андрея Белоусова. Горожане приходили к мэру с жалобами, просьбами и благодарностями. За финансовой помощью к городскому голове обратилась молодая семья. У пары...
1 день 4 часа назад
Авдеевка сейчас находится на грани гуманитарной катастрофы, страдают мирные люди. Учитывая ситуацию, которая сложилась в «серой» зоне, в областном совете заработал гуманитарный штаб помощи жителям Авдеевки. Функционирует он в помещении приемной областного совета, по адресу: пр. Поля, 2...
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