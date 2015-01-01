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Хищение части скульптурной композиции Олениха с Олененком из центрального парка культуры и отдыха города Каменского было обнаружено сегодня. Об этом сообщила директор парка Ирина Зализняк. По ее словам, Олененка украли в ночь со 2 на 3 февраля. Весь день правоохранители искали пропажу по...