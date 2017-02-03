Лента новостей
6 часов 38 мин. назад
3 февраля глава Днепра Борис Филатов открыл в Днепровском учебно-воспитательном комплексе № 28 сенсорную комнату для детей с аутизмом. Так называемый ресурсный кабинет не похож на другие школьные классы. Здесь все оборудовано для того, чтобы особые ученики могли получить психологическую разгрузку...
7 часов 23 мин. назад
На Днепропетровщине завершено судебное рассмотрение уголовного производства и вынес приговор четырем гражданам за совершение разбойного нападения на супругов с целью завладения их имуществом и похищение человека. Установлено, что в сентябре 2015 года четверо ранее судимых мужчин в возрасте...
8 часов 12 мин. назад
В пятницу, 3 февраля, Днепровский городской совет передал гуманитарную помощь для жителей Авдеевки. Теплые одеяла и одежду, медикаменты, а также предметы гигиены днепряне и работники мэрии собрали за полтора дня после того, как сообщение о приеме вещей было опубликовано в соцсетях. «Мы написали...
8 часов 20 мин. назад
3 февраля спасатели 9 государственной пожарно-спасательной части провели профилактическое общение с жителями многоэтажных жилых домов на левобережье города Каменского. Сотрудники ГСЧС напоминали людям о необходимости соблюдения правил безопасности в быту, особенно при использовании...
8 часов 47 мин. назад
Хищение части скульптурной композиции Олениха с Олененком из центрального парка культуры и отдыха города Каменского было обнаружено сегодня. Об этом сообщила директор парка Ирина Зализняк. По ее словам, Олененка украли в ночь со 2 на 3 февраля. Весь день правоохранители искали пропажу по...
9 часов 32 мин. назад
От бронзового олененка в центральном парке культуры и отдыха города Каменское остались только копытца. Скульптурная композиция Мамы оленихи и маленького Олененка, украшавшая искусственный водоем центрального парка Каменского, подверглась вандализму. Неизвестные подпилили олененку ноги, а...
9 часов 55 мин. назад
Четвертые сутки при Днепропетровском областном совете работает штаб гуманитарной помощи жителям Авдеевки. Местные жители принесли сюда уже около 10 тонн помощи. Председатель Днепропетровского областного совета Глеб Прыгунов поблагодарил неравнодушных людей за поддержку, а оперативно-военное...
10 часов 15 мин. назад
Днепровских бабушек и дедушек научат платить за коммунальные услуги через Интернет. Бесплатный мастер-класс пройдет в областной научной библиотеке на Байкальской, 78. Об этом сообщают в управлении культуры, национальностей и религий Днепропетровской ОГА. «Хотим облегчить жизнь нашим пенсионерам...
10 часов 53 мин. назад
3 февраля в 15.15 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что по улице 40 лет Победы в Днепровском районе Каменского на левобережном дренажном канале напротив кафе «Оазис» тонет ребенок. По указанному адресу немедленно были направлены спасатели 9 государственной пожарно-спасательной...
11 часов 18 мин. назад
Вечером 3 февраля 2017 года в дежурную часть Павлоградского отдела полиции позвонил 27-летний местный житель с заявлением о том, что стал свидетелем жестокого избиения. Мужчина сообщил, что видел, как посреди улицы Короленко неизвестный избил и ограбил прохожую. Также свидетель заявил, что...
Днепровская легкоатлетка получит бронзу лондонской Олимпиады-2012 вследствие дисквалификации команды России
11 часов 38 мин. назад
Олимпийскую медаль почти пять лет спустя получит легкоатлетка Анна Ярощук из Днепропетровской области. Такое решение принял Международный олимпийский комитет, который лишил российских легкоатлеток «серебра» эстафеты. Теперь второе место у сборной Ямайки, третье – у Украины. Бронзовая...
12 часов 8 мин. назад
Автомобиль Lexus, припаркованный напротив департамента ЖКХ Каменского горсовета, заблокировал движение трамваев по улице Москворецкой около 16.00 3 февраля. В данный момент разыскивается личность, которая припарковала авто подобным образом. Каменчане, едущие в трамвае после рабочего дня, кроют «...
12 часов 11 мин. назад
Днепропетровщина получила вакцины против кори, краснухи и эпидемического паротита, известного как «свинка». Всего 92 400 доз. Такое количество полностью покрывает потребность области, рассказала главный внештатный иммунолог департамента здравоохранения Днепропетровской ОГА Ирина Сычева во время...
12 часов 30 мин. назад
С 25 января по 28 февраля в городе проходит чемпионат по волейболу с участием школьников, молодежи и ветеранов спорта. Турнир проводится на базе колледжа физического воспитания, высшего профессионального технического училища, лицея №15, средних школ №№40,42. Торжественное открытие чемпионата...
13 часов 24 мин. назад
Вчера, 2 февраля, около 11.00 на линию «102» позвонил неизвестный, сообщил о минировании прокуратур в Кривом Роге и бросил трубку. Из зданий всех четырех прокуратур были эвакуированы сотрудники и посетители. В Криворожской местной прокуратуре №1 по улице Свято-Николаевской в...
13 часов 27 мин. назад
Склад общественного объединения «Лелеки», расположенный на левобережье города, был ограблен 2 февраля. Это помещение, где волонтеры складывают принесенные каменчанами вещи, которые затем передают бойцам АТО. Многие люди знают о его местонахождении, кроме того, его внешний фасад украшает...
14 часов 24 мин. назад
По итогам 2016 года, на заседаниях рабочей группы по вопросам легализации выплаты заработной платы и занятости населения в Каменском заслушали 12 представителей предприятий города. 9 предприятий объявили о повышении уровня заработной платы, сообщают в департаменте здравоохранения и социальной...
14 часов 52 мин. назад
Окружной административный суд Днепра на основании иска депутата Верховной Рады Украины Виталия Куприя 23 января 2017 года открыл производство против мэра Днепра Бориса Филатова. Суть дела — признать противозаконной бездеятельность городского головы Днепра. Куприй обратился в суд на...
14 часов 58 мин. назад
В середине следующей недели потепление сменят сильные морозы. Синоптики обещают похолодание до -22 градусов и снег. В субботу и воскресенье будет тепло, ночью температура будет варьироваться от -2 до +2 градусов, возможен дождь, днем столбики термометров покажут -1 ... + 2. Морозы вернутся...
14 часов 59 мин. назад
С 30 января по 1 февраля включительно в Запорожье проводился зимний чемпионат Украины по легкой атлетике среди спортсменов 2000 года рождения и моложе, в котором приняли участие более семисот спортсменов из двадцати шести команд. Как рассказал тренер колледжа физической культуры из Каменского...
15 часов 32 мин. назад
Утро третьего февраля для некоторых пассажиров началось с неприятной истории. На остановке возле «Бомбы» по проспекту Металлургов на левом берегу Каменского произошло тройное ДТП с участием маршрутных такси. Авария произошла около девяти утра. По словам свидетелей и по предварительным данным...
15 часов 40 мин. назад
1 февраля в Соборное отделение полиции Днепра позвонила женщина, сообщившая, что к ней за помощью обратился ее сосед с торчащим в спине ножом. На место происшествия выехали полицейские, которые установили, что потерпевший проживает вместе со своим знакомым. До этого случая мужчины часто...
15 часов 58 мин. назад
Прокуратурой Днепропетровской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении директора профессионально-технического учебного заведения, его заместителя, главного бухгалтера и работника бухгалтерии за совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 ч.3 ст.28, ч.2 ст....
16 часов 23 мин. назад
Антимонопольный комитет Украины инициирует исследование на региональных рынках реализации товаров, оказания услуг и выполнения работ во временных сооружениях. Целью исследования является обеспечение контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о защите экономической...
16 часов 59 мин. назад
7 февраля с 15.00 до 16.00 в помещении Главного управления НП в Днепропетровской области (ул. Троицкая, 20-а, Информационный центр) состоится прямая телефонная линия "Полиция на связи". На вопросы жителей будет отвечать заместитель начальника Главного управления Павел Дмитриевич Баранник....
17 часов 11 мин. назад
Шесть лет назад в юношеском отделе, тогда еще Днепродзержинской (а ныне Каменской), библиотеки имени Т. Шевченко впервые вместе собрались любители кино. С тех пор ведет отсчет времени созданный по инициативе Натальи Бохан "Клуб интеллектуального кино". На маленький юбилей пришли...
17 часов 26 мин. назад
Как сообщалось ранее, в среду, 8 февраля, в Каменском пройдет акция по сдаче крови в поддержку военных, которые получили ранения в зоне проведения антитеррористической операции. В департаменте здравоохранения и социальной политики городского совета рассказали, кто может быть донором и какой должна...
18 часов 2 мин. назад
3 февраля 2017 года сотрудники полиции Южного отделения Каменского отдела полиции в Днепропетровской области проверили киоск, расположенный на ул. Ухтомского у дома №9-а. Поводом для проведения проверки стали жалобы местных жителей на несанкционированную торговлю...
18 часов 35 мин. назад
Именно об этом договорились Днепропетровский областной совет и немецкая компания GIZ. Они подписали меморандум об украинско-немецком сотрудничестве. Сейчас в Днепропетровской области проживает свыше 75000 вынужденных переселенцев с востока страны, среди которых много людей пожилого...
1 день 7 часов назад
По данным городского центра занятости на протяжении 2016 года статус безработного имели 10483 жителей Камеского. На конец 2016 года статус официально безработного в городе имели 3226 человек, что на 23,2% меньше, чем год назад. Больше половины из них (60,4%) – женщины, лица в возрасте...
-
- 1 из 250
- следующая ›