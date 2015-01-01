Лента новостей
58 сек. назад
26 января в 09.20 в Службу спасения «101» поступило сообщение об очередном пожаре по улице Дунайской в Южном районе Каменского. По указанному адресу было направлено дежурное отделение спасателей 7 и 8 государственной пожарно-спасательной части и автолестница. По прибытию на место вызова...
31 мин. 13 сек. назад
Редакции удалось установить, что собственник тонущего в Каменском плавкрана - ООО “Днпродзержинский терминал”. Пробоина случилась в субботу, 21 января, и понтон с краном начал тонуть. Собственники никого не допускают к месту ЧП, в том числе сотрудников речного порта. Подсланевые воды и...
42 мин. 23 сек. назад
26 января в сети интернет появилось видео, где мэр Каменского Андрей Белоусов отжался 22 раза, в рамках международного флешмоба 22 Pushup Challenge. Эстафету мэру передала общественная организация «Штаб национальной защиты» Днепропетровской области в Каменском. Андрей Леонидович в тот же день...
1 час 5 мин. назад
Затопление крана и платформы, на которой он находится, в речпорту города Каменское началось около недели назад. Об этом стало известно на заседании городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям 26 января. Анонимный звонок о происходящем в полицию поступил...
1 час 20 мин. назад
Информация о стрельбе поступила в дежурную часть Соборного отделения полиции Днепра вечером 25 января. Граждане сообщили, что по ул. Академика Лазаряна неизвестные лица из огнестрельного оружия расстреляли автомобиль охранной фирмы, есть пострадавшие. Выехав на место происшествия, полицейские...
1 час 45 мин. назад
Благодаря проекту «Допомога йде» жители прифронтовых территорий, которые не имеют возможности получить квалифицированную медицинскую помощь, будут получать необходимое лечение, в том числе и оперативное, в больницах страны. Днепропетровская область первая откликнулась на инициативу руководства...
2 часа 29 мин. назад
Как уже сообщалось, в Каменском у речпорта по улице Портовой, 2 произошло ЧП, в результате которого в воду Днепра вылилось большое количество мазута. По предварительным данным, в реку попало около 300 тонн подсланевых вод. Более точно количество вылившегося мазута установят...
2 часа 56 мин. назад
26 января в 01:46 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре, который произошел в общеобразовательной школе № 3 на улице Каштановой в Синельниково. На место происшествия было направлено дежурное отделение 48 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в...
3 часа 4 мин. назад
Библиотечный рюкзачок снова отправился в путь и пришел в библиотеку-филиал №9. На этот раз он принес малышам книгу "Лучшие сказки". Библиотекарь Гнояна Татьяна Александровна прочитала малышам сказку известного французского сказочника Шарля Перро "Золушка". Детям понравилась сказка, они...
3 часа 36 мин. назад
26 января в 00.15 в Службу спасения «101» поступило сообщение о дыме из квартиры в пятиэтажном жилом доме по улице Олексы Сокола в Заводском районе Каменского. К месту вызова было направлено дежурное отделение спасателей 7 государственной пожарно-спасательной части. По прибытию по...
3 часа 58 мин. назад
25 января в 23.36 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в четырнадцатиэтажном жилом доме по улице Дунайской в Южном районе Каменского. По указанному адресу было направлено дежурное отделение спасателей 8 государственной пожарно-спасательной части и автолестница. По прибытию на...
4 часа 23 мин. назад
Завтра, 27 января, исполняется один год со дня создания первичной профсоюзной организации «Металлургов». В прошлый раз мы вместе с вами вспомнили о десяти самых важных событиях, прошедших в первые шесть месяцев жизни нового профсоюза. На этот раз предлагаем ознакомиться с мероприятиями второй...
18 часов 13 мин. назад
В Днепре продолжается спартакиада среди волонтеров, участников АТО и членов их семей – «Спортлига АТО». Нынешние соревнования начались турниром по бадминтону, который состоялся 15 января, а уже в эту субботу, 28 января, участники будут испытывать свои силы в пулевой стрельбе. Мероприятие...
18 часов 35 мин. назад
В городе Каменском экологическая катастрофа. Несколькими часами ранее мы сообщили, что у местного речпорта, расположенного по улице Портовой, 2, тонет баржа с краном. Как оказалось, затопление конструкции, пожалуй, меньшая из бед. Связавшись с директором ОАО «Днепродзержинский речной порт»...
18 часов 44 мин. назад
Решением исполнительного комитета Каменского городского совета установлен размер платы для родителей за питание детей в коммунальных дошкольных учебных заведениях города в 2017 году. С 1 января 2017 года плата для родителей составляет 60% от стоимости питания на день, а именно: 11,22 грн для...
18 часов 55 мин. назад
В Днепре стартует пилотный проект внедрения партиципаторного бюджета. Прием инициатив жителей города продлится в течение февраля. Назвать лучшие разработки, которые получат финансирование, в мэрии планируют до конца мая этого года. Подать проект можно в бумажном виде – через ЦПАУ, а также с...
19 часов 14 мин. назад
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего сотрудника полиции и адвоката, которые пытались дать взятку следователю военной прокуратуры. Правоохранители установили, что злоумышленники выступили посредниками в деле незаконного отчуждения государственного здания в центре Днепра. Они...
19 часов 19 мин. назад
Танцевать, выполнять трюки и подпрыгивать, словно на пружине. Все это умеют собаки из кинологического клуба «Антарес». Настоящее шоу лабрадоры, шелти и рассел-терьер показали детям из противотуберкулезного санатория. Это не просто развлечение – общение с собаками помогает в физической и...
19 часов 33 мин. назад
Потерпевшая сообщила, что она познакомилась с мужчиной на сайте знакомств. Они договорились о свидании и решили встретиться у женщины дома. Новый знакомый пришел с бутылкой шампанского. Все было хорошо, но когда мужчина выпил, спокойная беседа переросла в ссору. Он становился все более...
19 часов 41 мин. назад
В условиях низких температур граждане начинают сильнее отапливать собственные дома и, кроме повседневных приборов отопления, дополнительно применяют обогреватели, камины. Это несет потенциальную опасность и создает риск увеличения количества пожаров в жилом секторе. Чтобы не случилось беды...
19 часов 48 мин. назад
Как выйти на многомиллиардный рынок и продавать товары и услуги без ограничений? Как выгодно сотрудничать с государством и выигрывать торги? Все о работе в системе электронных торгов Prozorro - на семинаре для бизнеса в ДнепрОГА. Посетить тренинг можно лично или же посмотреть онлайн на сайте...
20 часов 16 сек. назад
22 января в Днепре состоялся чемпионат области по тяжелой атлетике среди детско-юношеских спортивных школ, в котором приняли участие воспитанники ДЮСШ №2 Каменского. Это первый старт наших спортсменов в 2017 году, который получился довольно удачным. На счету городской команды – 10 призовых...
20 часов 21 мин. назад
Каменской отдел полиции Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области приглашает выпускников средних и средних специальных учебных заведений, желающих получить высшее юридическое образование, принять участие в конкурсе на поступление в высшие учебные заведения МВД Украины по...
20 часов 45 мин. назад
После противозаконных и безуспешных попыток выдворить с открытого заседания суда по делу местного бизнесмена Олега Акермана местных журналистов, судья Шарко перешла к открытым угрозам применения статей админкодекса к представителям СМИ. Женщина, которая представилась прокурором (стороной...
21 час 29 мин. назад
Сегодня, 25 января, в Каменском состоялось заседание исполнительного комитета городского совета. Городской голова открыл заседание вручением наград для бойцов АТО. Нагрудным знаком «Защитник Украины» был посмертно награжден погибший участник боевых действий в АТО Василий Кирилюк....
21 час 33 мин. назад
После спарринга с румынским «Тыргу-Муреш» старший тренер «Стали» Юрий Бакалов проанализировал сыгранный поединок. - Юрий Михайлович! Во-первых, с победой в дебютной для вас игре в качестве тренера «Стали»! - Спасибо за поздравление! - Что вы можете сказать о первом поединке «Стали» на...
21 час 56 мин. назад
Чрезвычайное происшествие случилось в речпорту города Каменское по улице Портовой, 2. Баржа с краном, с которой производилась погрузка древесины, металлолома, и других грузов, стала тонуть. По информации от наших источников, процесс погружения в воду начался несколько дней назад. Возле...
22 часа 51 мин. назад
Об угрозе теракта в Центра подготовки и переподготовки рабочих кадров строительства и автотранспорта города Каменского мы сообщали на прошлой неделе. Напомним, около часу дня 19 января в первом корпусе ДЦППРКСА, на улице Богдана Хмельницкого, 20, отчисленный из учебного заведения студент взял...
23 часа 20 мин. назад
В Каменском запуск фейерверков могут осуществлять лишь фирмы, имеющие лицензии и все разрешительные документы. Об этом рассказала заместитель городского головы Татьяна Завгородняя. Комментируя ситуацию с недавним запретом на продажу и использование пиротехнических изделий в общественных...
23 часа 25 мин. назад
Живое выступление популярной украинской группы «Время и Стекло» пройдет в ближайшую субботу, 28 января, на площади Калнышевского. В разнообразном репертуаре группы нет однотипных синглов и клипов, артисты экспериментируют со звучанием и образами, раскрывают себя в разных жанрах и стилях. Позитив...
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