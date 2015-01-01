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Их выступления ждали почти месяц. Легендарная группа «Скрябин» выступила возле ДнепрОГА. Со сцены звучали любимые и давно знакомые песни. В унисон с исполнителями пели и зрители. Их не испугали морозы – на бесплатный концерт собралось более тысячи горожан. Еще задолго до начала концерта...