Лента новостей
1 час 47 мин. назад
6 февраля в КСЦ «Днепровец» (бывший СК «Дзержинка») стартует чемпионат ПАО «Днепровский меткомбинат» по баскетболу в зачет Спартакиады 2017 года. В чемпионате примут участие 10 сборных команд структурных подразделений комбината и команда Металлургического колледжа. «Студенческая команда...
2 часа 44 мин. назад
Более тысячи человек сегодня прощались с Натальей Хоружей. Младший сержант, санитар-инструктор 1-й роты 1-го батальона 54-й отдельной механизированной бригады погибла 2 февраля на Светлодарской дуге в результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты в медицинскую машину, в которой...
13 часов 15 мин. назад
Платежи населения Каменского за жилищно-коммунальные услуги, включая погашение долгов предыдущих периодов, за январь–ноябрь 2016 года составили 390,7 млн.грн, или 78,4% начисленных за этот период сумм (в прошлом году – соответственно 327,8 млн.грн, или 79,9%). Об этом сообщает Управление статистики...
13 часов 27 мин. назад
По состоянию на 1 января 2017 года в Днепродзержинском объединенном управлении Пенсионного фонда Украины Днепропетровской области находились на учете 71,6 тыс. пенсионеров всех категорий, в том числе, в Южном районе – 22,6 тыс., в Днепровском – 25,0 тыс., в Заводском – 24,0 тыс. человек...
13 часов 44 мин. назад
Как уже сообщалось, директор одного из криворожских ПТУ, его заместитель по учебно-производственной части, главный бухгалтер и ведущий специалист-бухгалтер присвоили более миллиона гривен, выделенных государством на выплату стипендии учащимся. Подробности этой истории сообщили в ...
13 часов 57 мин. назад
В книжном клубе "На перекрестке" при юношеском отделе Центральной городской библиотеки им. Т.Г. Шевченко читали пьесу Владимира Винниченко "Закон". Психологические параметры художественных поисков Владимира Винниченко охватывают самые деликатные грани бытия человеческой души. В этом плане...
15 часов 14 мин. назад
По уже сложившейся традиции проведения праздников в Каменском, вчера, 4 февраля, состоялся фестиваль «В Каменском есть таланты». Организован конкурс благотворительным фондом «Доброта та Допомога». На участие в фестивале зарегистрировались 17 конкурсантов. Но приняли участие в нем 16,...
1 день 8 часов назад
В первую очередь на заседании, которое состоялось в пятницу, 3 февраля, депутатам сообщили об особенностях заполнения электронных деклараций. Изначально планировалось, что эти разъяснения предоставит налоговая инспекция, однако, поскольку они отказались, депутатов просвещала начальник отдела...
1 день 9 часов назад
Новогодние праздники прошли, а новогодние елки остались. По крайней мере, именно так до недавнего времени обстояли дела на левом берегу Каменского. Ситуация сложилась из-за того, что предприятие, которое выиграло конкурс на вывоз негабаритных грузов, неоднозначно трактует норму законодательства...
1 день 10 часов назад
3 февраля в 20.05 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на складе вторсырья по улице Днепростроевской в Днепровском районе города Каменского. По указанному адресу были направлены спасатели двух дежурных отделений 7 и 9 государственной пожарно-спасательной части. По прибытию...
1 день 10 часов назад
3 февраля, в рамках уголовного производства, сотрудники отдела криминальной полиции Каменского отдела полиции совместно с сотрудниками прокуратуры Каменского провели санкционированный обыск в квартире 48-летнего жителя Каменского, ранее судимого за кражи, который предоставлял свое жилье...
1 день 10 часов назад
Бассейн в общеобразовательной школе №44 города Каменского не работал на протяжении 25 лет. За минувший год, благодаря поддержке губернатора Днепропетровской области Валентина Михайловича Резниченко, работы по масштабной реконструкции водного объекта удалось завершить в полном объеме. «Открытие...
2 дня 2 часа назад
3 февраля глава Днепра Борис Филатов открыл в Днепровском учебно-воспитательном комплексе № 28 сенсорную комнату для детей с аутизмом. Так называемый ресурсный кабинет не похож на другие школьные классы. Здесь все оборудовано для того, чтобы особые ученики могли получить психологическую разгрузку...
2 дня 3 часа назад
На Днепропетровщине завершено судебное рассмотрение уголовного производства и вынес приговор четырем гражданам за совершение разбойного нападения на супругов с целью завладения их имуществом и похищение человека. Установлено, что в сентябре 2015 года четверо ранее судимых мужчин в возрасте...
2 дня 4 часа назад
В пятницу, 3 февраля, Днепровский городской совет передал гуманитарную помощь для жителей Авдеевки. Теплые одеяла и одежду, медикаменты, а также предметы гигиены днепряне и работники мэрии собрали за полтора дня после того, как сообщение о приеме вещей было опубликовано в соцсетях. «Мы написали...
2 дня 4 часа назад
3 февраля спасатели 9 государственной пожарно-спасательной части провели профилактическое общение с жителями многоэтажных жилых домов на левобережье города Каменского. Сотрудники ГСЧС напоминали людям о необходимости соблюдения правил безопасности в быту, особенно при использовании...
2 дня 4 часа назад
Хищение части скульптурной композиции Олениха с Олененком из центрального парка культуры и отдыха города Каменского было обнаружено сегодня. Об этом сообщила директор парка Ирина Зализняк. По ее словам, Олененка украли в ночь со 2 на 3 февраля. Весь день правоохранители искали пропажу по...
2 дня 5 часов назад
От бронзового олененка в центральном парке культуры и отдыха города Каменское остались только копытца. Скульптурная композиция Мамы оленихи и маленького Олененка, украшавшая искусственный водоем центрального парка Каменского, подверглась вандализму. Неизвестные подпилили олененку ноги, а...
2 дня 5 часов назад
Четвертые сутки при Днепропетровском областном совете работает штаб гуманитарной помощи жителям Авдеевки. Местные жители принесли сюда уже около 10 тонн помощи. Председатель Днепропетровского областного совета Глеб Прыгунов поблагодарил неравнодушных людей за поддержку, а оперативно-военное...
2 дня 6 часов назад
Днепровских бабушек и дедушек научат платить за коммунальные услуги через Интернет. Бесплатный мастер-класс пройдет в областной научной библиотеке на Байкальской, 78. Об этом сообщают в управлении культуры, национальностей и религий Днепропетровской ОГА. «Хотим облегчить жизнь нашим пенсионерам...
2 дня 6 часов назад
3 февраля в 15.15 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что по улице 40 лет Победы в Днепровском районе Каменского на левобережном дренажном канале напротив кафе «Оазис» тонет ребенок. По указанному адресу немедленно были направлены спасатели 9 государственной пожарно-спасательной...
2 дня 7 часов назад
Вечером 3 февраля 2017 года в дежурную часть Павлоградского отдела полиции позвонил 27-летний местный житель с заявлением о том, что стал свидетелем жестокого избиения. Мужчина сообщил, что видел, как посреди улицы Короленко неизвестный избил и ограбил прохожую. Также свидетель заявил, что...
Днепровская легкоатлетка получит бронзу лондонской Олимпиады-2012 вследствие дисквалификации команды России
2 дня 7 часов назад
Олимпийскую медаль почти пять лет спустя получит легкоатлетка Анна Ярощук из Днепропетровской области. Такое решение принял Международный олимпийский комитет, который лишил российских легкоатлеток «серебра» эстафеты. Теперь второе место у сборной Ямайки, третье – у Украины. Бронзовая...
2 дня 8 часов назад
Автомобиль Lexus, припаркованный напротив департамента ЖКХ Каменского горсовета, заблокировал движение трамваев по улице Москворецкой около 16.00 3 февраля. В данный момент разыскивается личность, которая припарковала авто подобным образом. Каменчане, едущие в трамвае после рабочего дня, кроют «...
2 дня 8 часов назад
Днепропетровщина получила вакцины против кори, краснухи и эпидемического паротита, известного как «свинка». Всего 92 400 доз. Такое количество полностью покрывает потребность области, рассказала главный внештатный иммунолог департамента здравоохранения Днепропетровской ОГА Ирина Сычева во время...
2 дня 8 часов назад
С 25 января по 28 февраля в городе проходит чемпионат по волейболу с участием школьников, молодежи и ветеранов спорта. Турнир проводится на базе колледжа физического воспитания, высшего профессионального технического училища, лицея №15, средних школ №№40,42. Торжественное открытие чемпионата...
2 дня 9 часов назад
Вчера, 2 февраля, около 11.00 на линию «102» позвонил неизвестный, сообщил о минировании прокуратур в Кривом Роге и бросил трубку. Из зданий всех четырех прокуратур были эвакуированы сотрудники и посетители. В Криворожской местной прокуратуре №1 по улице Свято-Николаевской в...
2 дня 9 часов назад
Склад общественного объединения «Лелеки», расположенный на левобережье города, был ограблен 2 февраля. Это помещение, где волонтеры складывают принесенные каменчанами вещи, которые затем передают бойцам АТО. Многие люди знают о его местонахождении, кроме того, его внешний фасад украшает...
2 дня 10 часов назад
По итогам 2016 года, на заседаниях рабочей группы по вопросам легализации выплаты заработной платы и занятости населения в Каменском заслушали 12 представителей предприятий города. 9 предприятий объявили о повышении уровня заработной платы, сообщают в департаменте здравоохранения и социальной...
2 дня 10 часов назад
Окружной административный суд Днепра на основании иска депутата Верховной Рады Украины Виталия Куприя 23 января 2017 года открыл производство против мэра Днепра Бориса Филатова. Суть дела — признать противозаконной бездеятельность городского головы Днепра. Куприй обратился в суд на...
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