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Осень — такая пора года, когда может сезонно взгрустнуться. "А как вы спасаетесь от хандры и апатии (не дай Бог, депрессии), если они к вам подобрались?" — такой вопрос мы задали известным людям Каменского на этой неделе. Ирина Кучер, глава политической партии «Партія Єдності» в Каменском...