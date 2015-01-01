Лента новостей
5 мин. 1 сек. назад
1 октября в Украине начался месячник добровольной сдачи оружия, боеприпасов, взрывчатых материалов и специальных средств. За две недели жители Днепропетровской области принесли в полицию 110 единиц огнестрельного оружия, в том числе 95 единиц гладкоствольного охотничьего оружия, а также...
14 мин. 39 сек. назад
В рамах визита в Каменское 16 октября новый губернатор Днепропетровской области Александр Бондаренко посетил СК «Прометей». Напомним, что официальное открытие спорткомплекса состоялось в начале этого года и всего за 10 месяцев СК «Прометей» без преувеличения стал главной спортивной ареной...
25 мин. 39 сек. назад
Пока циклон Thilo бушует над Атлантикой, обеспечивая прохладную погоду, дожди и сильный штормовой ветер в Великобритании и всех прибрежных странах северо-запада Европы, в Украине и завтра, 17-го октября, и до конца недели будет преобладать сухая, солнечная и теплая погода. ...
1 час 11 мин. назад
Комфортный зал ожидания для военнослужащих открыли на железнодорожном вокзале Днепр-Главный. Аналогичный зал открылся в Харькове. Теперь уже на 5 вокзалах Украины военные могут воспользоваться помещениями, переоборудованными из бывших депутатских залов. Переоборудование выполняла...
1 час 23 мин. назад
Правоохранители задержали 25-летнего никопольчанина и задокументировали факт сбыта наркотического вещества. Оперативники установили, что подозреваемый сбывал метамфетамин и каннабис наркозависимым людям. Во время санкционированных следственных действий по месту жительства мужчины обнаружили...
1 час 28 мин. назад
В Днепре открыли первый мюзик-холл «Победа». Расположен он в городском коммунальном учреждении культуры «Днепровская детская музыкальная школа № 15». Его отремонтировали менее чем за год. На реконструкцию из муниципального бюджета выделили 5,5 млн грн. В мюзик-холле заменили водопровод, утеплили...
Дело экс-председателя Днепропетровской ОГА, подозреваемого в причинении государству миллионных убытков, передали в суд
1 час 37 мин. назад
Прокуратура Днепропетровской области утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего председателя Днепропетровской областной государственной администрации (народного депутата Украины восьмого созыва) за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины...
1 час 42 мин. назад
На днепровской Аллее памяти появилась новая стела. На ней – имена 42 погибших украинских военных. Об этом сообщила начальник управления по вопросам участников АТО Днепропетровской ОГА Наталья Шулика. «Аллея памяти – знаковое место для каждого жителя области. Здесь размещены фото наших...
1 час 47 мин. назад
Правоохранители задержали мужчину, который незаконно срубил 40 деревьев. Нарушителя обнаружили 15 октября неподалеку лесополосы на территории Криворожского района. Работники Криворожского отделения полиции остановили грузовой автомобиль, в кузове которого находились 40 свежеспиленных...
2 часа 1 мин. назад
Ориентировочные сроки проведения отчетов депутатов городского совета VIІ созыва перед избирателями за период 2018-2019 годов запланированы с 3 по 31 января следующего года. Такие сроки указаны в проекте решения, который будет рассмотрен на 37-й сессии городского совета. Также в документе...
2 часа 8 мин. назад
Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области объявляет конкурс на службу в полиции и занятие вакантных должностей младшего и среднего состава полиции ГУНП в Днепропетровской области. Регистрация кандидатов на сайте НПУ и прием документов осуществляется в период с 15 октября...
2 часа 53 мин. назад
13 октября около 8:00 в полицию поступило сообщение об обнаружении в частном доме тела женщины с телесными повреждениями. Правоохранители установили, что 63-летняя потерпевшая пустила пожить в свой дом супругов - 27-летнюю женщину и 30-летнего мужчину. 12 октября во время употребления алкоголя...
3 часа 8 мин. назад
15 октября, около 18:00 по спецлинии 102 позвонили из кафе на улице Столярова в Днепре. Администрация заведения сообщила, что к ним зашел посетитель навеселе. Он заказал себе еще алкоголя на значительную сумму, а после отказался оплачивать счет и стал неадекватно себя вести. Полицию попросили унять...
3 часа 18 мин. назад
Большие и маленькие, съедобные и ядовитые маслята, сыроежки, опята. С осенними дождями появляются и «лесные деликатесы». Вкусные, однако очень опасные. Как уберечься от отравления грибами, посоветовал главный токсиколог Днепропетровской области Николай Шинкаренко. «К счастью, с начала 2019...
3 часа 29 мин. назад
19 октября в 09.30 в Днепре традиционно стартует легкоатлетический пробег «Миля Мира». Регистрация начнется в 8:45. В легкоатлетическом пробеге принимают участие около 1000 человек: учащиеся детско-юношеских спортивных школ города, учащиеся общеобразовательных учебных заведений, студенты...
3 часа 37 мин. назад
Сегодня отмечается Всемирный день здорового питания. Цель этого дня - привлечь внимание общественности к современным проблемам питания в обществе. Здоровое питание - это сбалансированное потребление белков, углеводов, жиров, витаминов и микроэлементов с учетом суточной физиологической...
4 часа 12 мин. назад
Руководство комбината подписало важный приказ. Официальной информации нет Напомним, 2 октября, на сайте ПАО «Днепровский металлургический комбинат» появилась информация, что ДМК временно останавливает часть основных производственных мощностей. Причины, как говорилось в сообщении...
4 часа 28 мин. назад
16 октября в 07:11 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на дереве по улице Иорданской в Кривом Роге находится кот, который и не может самостоятельно с него спуститься. На место происшествия направили дежурный караул 10-й государственной пожарно-спасательной части...
4 часа 33 мин. назад
С 15 октября в Каменском официально стартовал отопительный сезон, однако это не означает, что тепло в батареях жителей города появится сразу у всех. Когда «Теплосети» начнут подавать теплоноситель, каким будет тариф и что сейчас происходит с коммунальным предприятием — эти и другие вопросы мы...
5 часов 2 мин. назад
13 октября около 15:00 в полицию поступило сообщение о том, что по месту проживания 45-летний мужчина хранит гранату. По сообщению выехали полицейские Каменского ОП и эксперты-взрывотехники. Во время осмотра квартиры мужчины в ванной комнате полицейские обнаружили и изъяли предмет, похожий на...
6 часов 13 мин. назад
Аграрии Днепропетровщины посеяли более 600 тыс. га озимых культур. Завершить работы планируют уже на этой неделе, сообщили в управлении агропромышленного развития облгосадминистрации. «К осенне-полевым работам аграрии тщательно готовились: ремонтировали технику, обрабатывали и удобряли...
6 часов 36 мин. назад
12 октября в Кишиневе в спортивном зале Государственного института физкультуры и спорта прошел очередной, седьмой по счету открытый Кубок Молдовы по киокушин каратэ (IKO) среди детей, юношей, юниоров и взрослых в разделе «кумитэ». Молдову посетили более 300 участников, представителей 6 стран...
7 часов 29 мин. назад
Осень — такая пора года, когда может сезонно взгрустнуться. "А как вы спасаетесь от хандры и апатии (не дай Бог, депрессии), если они к вам подобрались?" — такой вопрос мы задали известным людям Каменского на этой неделе. Ирина Кучер, глава политической партии «Партія Єдності» в Каменском...
16 часов 16 мин. назад
Вечером 15 октября, около 21:30, в районе Майдана Героев в Каменском сошел с рельсов трамвай маршрута №1. В результате оказались заблокированы 7 вагонов разных маршрутов. В настоящий момент трамвайщики все еще пытаются вернуть трамвай на рельсы, чтобы в дальнейшем отбуксировать его в...
17 часов 54 мин. назад
Редакция располагает официальной информацией о плановых отключениях электроэнергии в среду, 16 октября. Плановые ремонтные работы на объектах электрических сетей, вследствие чего будут обесточены потребители Дата, время отключения Электроустановка...
18 часов 7 мин. назад
В пятницу, 18 октября, Каменское с официальным визитом посетит украинский боксер-профессионал Денис Беринчик. В рамках визита серебряный призер Олимпийских игр – 2012, Чемпион WBO Oriental в легком весе встретится с мэром города Андреем Белоусовым, пообщается с представителями Каменской...
19 часов 33 мин. назад
15 октября в 15:06 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на улице Екатерины Мессарош в Днепре котенок упал в выгребную яму. По указанному адресу направили спасателей 1-й государственной пожарно-спасательной части областного центра. Спасатели выяснили, что по неизвестным...
19 часов 53 мин. назад
Проект «Scholarship в Украине» расширяет спектр выдачи грантов. В рамках этого социального проекта действует отдельный конкурс в поддержку студентов, обучающихся в колледжах, техникумах и ПТУ Украины. Победители могут потратить выигранный приз на свое обучение или на получение...
20 часов 11 мин. назад
Служба безопасности Украины задержала на взятке чиновника одного из районных отделов Государственной исполнительной службы Днепра. Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал деньги от жителя областного центра. За неправомерную выгоду госслужащий обещал мужчине реализовать решение...
20 часов 47 мин. назад
По инициативе председателя областного совета Глеба Пригунова Молодежный центр «Освиториум» больше месяца собирал подарки для украинских защитников. За это время к акции присоединились общины области, школы, высшие учебные заведения, общественные организации. На передовую отправят одежду, домашние...
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